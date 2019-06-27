Bin Zayed’den Neçirvan Barzani’ye tebrik telefonu

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Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’yi tebrik etti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin veliaht prensi Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bin Zayed, Neçirvan Barzani’ye yeni görevinde başarılar dilerken, Neçirvan Barzani ise, Bin Zayed’e teşekkür ederek, BAE’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
BAE’nin Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Iraklı sığınmacılara yönelik desteğinin önemine değinen Kürdistan Bölgesi Başkanı, BAE Kızılayı ve Al-Halife İnsani Yardım Kurumu’nun insani yardım faaliyetlerinin öneminin altını çizdi.
Görüşmede, BAE ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında görüş birliğine varıldı.
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