Bağdat’ta intihar saldırısı: 10 ölü

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bağdat'ın doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.