Almanya’dan Venezuela kararı

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6 Mart'ta istenmeyen kişi ilan edilen Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'in Venezuela'ya dönüşüne izin verildi.

Venezuela, Almanya ile ilişkilerde başlayan "normalleşme süreci" dolayısıyla daha önce "istenmeyen kişi" ilan ederek gönderdiği Alman Büyükelçi Daniel Martin Kriener'in ülkeye dönüşüne izin verdi.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefete açık destek veren Almanya ile Venezuela hükümeti arasında buzlar erimeye başladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, iki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşme sürecini sosyal medya hesabından duyurdu.

Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 6 Mart'ta "istenmeyen kişi" ilan edilerek ülkeden gönderilen Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'in, "saygı çerçevesinde iki tarafın da yararına bir program oluşturmak için" Venezuela'ya dönüşüne izin verdiğini kaydetti.

Konuya ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Venezuela'nın Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayip Direktörü Marian Schuegraf'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantı ile iki ülke ilişkilerinde "normalleşme süreci" başlatıldığı belirtilen açıklamada, Maduro'nun "istenmeyen kişi" ilanını kaldırmaya, Alman hükümetinin ise tarafların yararına bir ajanda oluşturulması için Kriener'i yeniden Venezuela'ya göndermeye karar verdiği kaydedildi.

Venezuela hükümeti Kriener'i "muhalefetinin aşırı uçlarının komploları ile uyumlu siyasi bir figür gibi hareket ettiği" ve "sürekli ülkenin içişlerine müdahale girişiminde" bulunduğu gerekçesiyle 6 Mart'ta istenmeyen kişi ilan etmiş ve ülkeden göndermişti.

Almanya hükümeti, Federal Meclis'teki bir komisyonun uyarılarına karşın Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımıştı.