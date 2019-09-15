Taliban Kızılhaç yasağını kaldırdı

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Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne Afganistan'da getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu.

Taliban, Kızılhaç ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyelerinin, bu ülkedeki aşı kampanyası sırasında görevlerinin dışına çıktıkları ve “şüpheli” davranışlarda bulundukları gerekçesiyle faaliyetlerini nisan ayında yasaklamıştı.

Taliban, Afganistan topraklarının yaklaşık yarısını kontrol altında tuttuğunu iddia ediyor.

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini, 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak, 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 5 Eylül'de, diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 askerin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü ifade edilmişti.