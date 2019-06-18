Şeyh Said’in torunundan Mesrur Barzani’ye kutlama

K24 – ANKARA

Şeyh Said’in torunlarından Diyaddin Fırat, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

K24’e konuşan Şeyh Said’in torunlarından, HDP’li siyasetçi Diyaddin Fırat, “Başbakan olarak seçilen Mesrur Barzani’yi kutluyorum, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Mesrur Barzani’nin yeni kuracağı hükümette Ortadoğu’daki değişimleri göz önünde bulundurması gerektiğini kaydeden Fırat, yeni hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile de güçlü ilişkilere sahip olması gerektiğini ifade etti.

Mesrur Barzani’nin kişiliği ve siyasi kabiliyetine değinen Fırat, Mesrur Barzani’nin siyasi öngörüsü güçlü bir aileye mensup olduğunu ve kendisine inandıklarını dile getirdi.

Fırat, Mesrur Barzani’nin görevini başarıyla yerine getireceğini inandıklarını belirtti.