DAİŞ, Selahaddin’de örgütleniyor

HABER MERKEZİ

Irak’ın Selahaddin ilçesinde yaşanan güvenlik boşluğundan ötürü terör örgütü DAİŞ’in örgütlenmeye başladığı belirtildi.

Selahaddin kentinde güvenlik boşluğundan yararlanan DAİŞ’in, il sınırları içerisindeki belirli bölgelerde örgütlenme çalışmalarına gittiği ifade edildi.

Söz konusu bölgelerde Irak güçleri tarafından son zamanlarda bir takım operasyonlar düzenlendiği ancak DAİŞ’in varlığının bitirilemediği kaydediliyor.

Selahaddin İl Meclisi Üyesi Mela Hasan K24’e yaptığı açıklamada, “Hamrin, Tikrit’in batısı, Samarra ve Hawice’de DAİŞ silahlanıp örgütlendi” dedi.

DAİŞ söz konusu bölgelerde saldırılar düzenlediğini kaydeden Hasan, Hawice’de DAİŞ varlığının yoğun olduğunu, geçtiğimiz hafta da Tikrit’te bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Peşmerge Güçleri 3’üncü Tugay Komutanı İrfan Hemehan ise, Irak güçlerinin DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlemesinden önce DAİŞ’lilerin operasyondan haberdar olduğunu ve operasyonlar sırasında gizlendiklerini söyledi.

Peşmerge’nin söz konusu bölgelere dönmediği sürece güvenlik sorunun süreceğini kaydeden Hemehan, Iraklı askeri yetkililerin de bunu bildiklerini belirtti.

DAİŞ’in Diyala, Ramadi, Selahaddin, Musul ve Kerkük’teki hareketliliğinin önemli oranda arttığı ifade edilirken, terör tehlikesinin Irak’ta yeniden patlak vermesine yönelik korkular da devam ediyor.