Tahran’dan Erbil ile güçlü ilişkiler mesajı

K24 - ERBİL

İran yönetimi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Mesrur Barzani başbakanlığındaki döneminde, Erbil ile ilişkileri geliştirmek istediği mesajı verdi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Mesrur Barzani’yi, yeni hükümet kabinesini kurma görevinden dolayı tebrik etti.

Mescidi, Mesrur Barzani’nin başbakanlığını yapacağı yeni kabine döneminde, Tahran ile Erbil arasında her alanda ilişkileri geliştirmek istedikleri vurgusu yaptı.

Mesrur Barzani dün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Kabineyi oluşturma çalışmalarına başlayan Mesrur Barzani’nin, 30 gün içerisinde kabinesini güven oyu almak üzere parlamentoya sunması gerekiyor.

Dün kendisine görev tevdi edilen Mesrur Barzani verdiği ilk mesajda, “Güveniniz için teşekkür ediyor, yeni kabineye girmeye karar veren tüm tarafların desteğiyle, bir an önce ülkemize ve ulusumuza değerli hizmetler sunabilmek için belirlenmiş sürede, yeni hükümet kabinesini parlamentoya sunmaya çabalıyorum. Bu süreci başarılı bir şekilde olumlu bir sonuca ulaştırmak için ilgili tüm tarafların bize destek olmasını umut ediyorum” dedi.