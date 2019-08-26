Fetih Koalisyonu: Saldırılar Irak’a karşı savaş ilanı

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Irak Parlamentosu’ndaki Fetih Koalisyonu, Haşdi Şabi’ye ait silah depolarının İsrail tarafından bombalanmasının, Irak’a karşı bir savaş ilanı olduğunu savundu.

Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in Haşdi Şabi’nin silah depoları ve askeri üslerine yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. İş, liderlerin bombalanmasına kadar ilerledi” denildi.

Saldırıların sorumluluğunun ABD ve Uluslararası Koalisyon’da olduğu belirtilen açıklamada, “El-Kaim’de Haşdi Şabi liderlerinden birinin hedef alınması, İsrail’in Haşdi Şabi ve liderlerine yönelik tehlikeli bir adımıdır” ifadeleri kullanıldı.

Haşdi Şabi’nin saldırılara yanıt verme hakkını saklı tuttuğunun kaydedildiği açıklamada, “ABD başta olmak üzere Uluslararası Koalisyon, saldırıların tüm sorumluluğunu üstlenmeli. Bombalamaları Irak, Irak halkı ve Irak’ın egemenliğine karşı savaş ilanı olarak görüyoruz” vurgusunda bulunuldu.

ABADİ’NİN KOALİSYONUNDAN ÇAĞRI

Öte yandan eski Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin liderliğini yaptığı Nasr Koalisyonu ise, Irak Hükümeti’ne ülkenin egemenliğini korumak için sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, askeri üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, saldırılara yanıt olarak gelişmiş silahları kullanabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Haşdi Şabi'nin askeri üslerine yönelik 19 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen saldırıların ilk ve tek sorumlusunun ABD güçleri olduğunu ileri süren Mühendis, bugünden itibaren yaşanacaklardan da yine ABD'nin sorumlu tutulacağını ifade etmişti.

Kendilerini ve üslerini korumanın dışında başka bir seçeneklerinin bulunmadığını belirten Mühendis, bunun için de ellerindeki mevcut silahların dışında gelişmiş silahlar kullanabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini öne süren Mühendis, İHA'ların Irak'ın askeri karargahları üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.

Dün ise, Irak’ın Suriye sınırında Haşdi Şabi milislerine yönelik kaynağı belirsiz İHA saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugayları komutanlarından birinin öldüğü belirtilmişti.