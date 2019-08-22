BM, Cammu Keşmir için diyalog çağrısını yineledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeyi kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin diyalog yoluyla giderilmesi önerisini yinelediği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'de bir gazetecinin Guterres'in Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir konusunda görüşmeleri yönünde baskı yapıp yapmadığıyla ilgili sorusu üzerine, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres diyaloğun güçlü bir destekçisidir" dedi.

Dujarric, BM'nin Cammu Keşmir konusunda BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldığına işaret ederek, BM Genel Sekreterinin, gerilimin ortadan kaldırılması konusunda Cammu Keşmir'in nihai statüsünün BM Sözleşmesi doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini beyan eden Pakistan ve Hindistan arasındaki 1972 tarihli Simla Anlaşması'nı hatırlattığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir" ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, Cammu Keşmir'deki gelişmeleri endişeyle yakından izlediği, Hindistan ve Pakistan'a maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunduğu, ayrıca BM'nin Cammu Keşmir konusunda BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldığını dile getirdiği kaydedilmişti.

CAMMU KEŞMİR SORUNU

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Karara göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin, kontrol ettiği bölgeyi Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.