Gizemli çizgilerin sırrı çözüldü

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Uzmanlar, Nazca Çizgileri olarak bilinen gizemli yapıların sırrını çözdüklerini bildirdi.

Peru’daki Andean Çölü, bundan 2 bin yıl önce yaşayan antik halklar tarafından yapılmış ilginç şekiller ile dolu. Bilim insanları, yıllardır bu yapıların sırrını çözmeye çalışıyor. Bu şeritlere ise, ‘Nazca Çizgileri’ adı veriliyor.

Bazı antropologlara göre Nazca Çizgileri, tanrıları mutlu etmek üzere tasarlandı. O dönemde tanrıların göklerden insanları seyrettiğine inanılıyordu. Araştırmacılar, dev çizimlerin bölgede bulunmayan, uzaktaki yağmur ormanlarında ve sahil kıyılarında yaşayan egzotik kuşların tasvirleri olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre, bu çizimler yağmur getirdiği düşünülen canlıların onuruna yapıldı. Bölge halkları hayatta kalmak için yağmura büyük ihtiyaç duyuyordu.

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nden araştırmacıların hazırladığı makale, Journal of Archeological Science: Reports’da yer aldı. Araştırmacılara göre, tasvirlerdeki kuşlar şimdiye kadar yanlış isimlendirildi ve bu çizimlerin bazıları, artık tükenmiş olan kuş türlerini temsil ediyor.

Araştırmacılar, bu yaylalarda yağmur dönemlerinin, deniz kuşlarının göç dönemine denk geldiğine işaret ediyor. Göçmen kuşların görünmemesi durumunda ise yerli halklar, yağmur yağmayacağından ve kuraklıktan korkuyordu. Haliyle bu eserler, kuşların onuruna yapılıyordu ve geri gelecekleri umuluyordu. (Kaynak: The Sun, Webtekno)