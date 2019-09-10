Haşdi Şabi cephaneliğinde yangın

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Irak'ın batısında, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Haşdi Aşayiri’ye ait silah deposunda yangın çıktığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Anbar'a bağlı Hit ilçesinin güneyindeki Mamuriye'de bulunan Haşdi Aşayiri’ye (Haşdi Şabi'ye bağlı Sünni birlik) silah deposunda yangın çıktı.

Yangın sırasında civar bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerine füze düştü.

Bazı iddialara göre ise yangın, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçak tarafından yapılan hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Yangında ölü ve yaralı olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz ay, Haşdi Şabi’nin Bağdat’taki silah deposuna hava saldırısı düzenlenmişti.