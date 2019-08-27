Başkan Barzani Iraklı siyasetçiyi kabul etti

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Irak Diyalog Cephesi lideri Salih Mutlak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler ele alındı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani’nin de katıldığı görüşmede, Irak ve Ortadoğu’daki son gelişmelerin yanı sıra Irak’ın sivil bir devlet haline gelebilmesi için gerekli olan siyasi, güvenlik, istikrar ve altyapıya dayalı adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmede, taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve Irak Parlamentosu çatısı altında siyasi koordinasyon içerisinde hareket edilmesine vurgu yapıldı.