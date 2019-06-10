Gizemli bir kütle keşfedildi

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Baylor Üniversitesi’nin çalışmasına göre, güneş sistemimizdeki en büyük kraterin altında gizemli ve büyük bir materyal kütlesi keşfedildi.

Baylor Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan gezegensel jeofizik doçenti Peter B. James, güneş sistemimizin ve Ay’ın en büyük kraterinin altında devasa bir kütle keşfetti. Bunun sebebinin Ay’a çarpıp krater oluşturan dev bir asteroitten kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

James’in dediğine göre yoğun kütle, havza tabanını 1,2 kilometreden daha aşağıya doğru ağırlaştırıyor. Büyük asteroid çarpışmalarının simülasyonları, doğru koşullar altında bir asteroidin bir demir-nikel çekirdeğinin darbe sırasında üst manto içine dağılabileceğini gösteriyor.

Bir başka olasılık ise bu büyük kütlenin, Ay magma okyanusu katılaşmasının son aşaması ile bağlantılı yoğun oksitlerin bir konsantrasyonu olması.

James, 4 milyar yıl önce oluşmasına rağmen Güney Kutbu-Aitken kraterinin güneş sistemimizdeki en büyük krater olduğunu söylüyor.

Dünya da dâhil olmak üzere güneş sistemi boyunca daha büyük etkiler yaşanmış olsa da izleri kaybolmuş durumda. James bu havza için “Çarpışma tarzındaki olayların etkilerini araştırmak için en iyi doğal laboratuvarlardan biri” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Phys, Webtekno)