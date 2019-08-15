Başbakan’dan KDP ve Başkan Barzani’ye kutlama

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Demokrat Partisi’nin (KDP) 73’üncü kuruluş yıldönümü ve Başkan Barzani’nin doğum gününü kutladı.

Başbakan Mesrur Barzani, KDP’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü ve Başkan Barzani’nin doğum günü dolaysıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

KDP’yi “Kürtlüğün ve direnişin partisi” olarak niteleyen Başbakan, “KDP’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü, aynı zamanda Başkan ve Önderimiz Mesud Barzani’nin doğum günü olması münasebetiyle; Başkan Barzani, KDP’nin üye ve taraftarları, kahraman Peşmergeler, onurlu şehit aileleri ve tüm Kürdistan halkını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan, mesajına şöyle devam etti:

“Bunların, halkımızın daha büyük kazanımlar elde etmesine, daha mutlu bir yaşam sürmesine ve ülkemiz için daha fazla barış, gelişmişlik ve huzura vesile olmasını diliyorum.”