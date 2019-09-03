Kılıçdaroğlu’ndan Kürt sorunu ve kayyum açıklaması

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Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü konusunda hazırladıkları rapora değinerek, “Biz teröre karşıyız, ama bu şekilde çözemezsiniz dedik. Kürt kanaat önderleri, yazarları ile bir araya geldik. Onlara da söyledim. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanan kayyumlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“HDP bizim siyaseten rakibimiz. Ancak bir kişi haksızlığa uğruyorsa, demokrasi sekteye uğruyorsa siz herkes için demokrasi isteyeceksiniz. Gidiyor savcıdan 'temiz kağıdı' alıyor. YSK 'Seçime girebilirsin' diyor. Mazbatasını alıyor, görevine başlıyor. Sonra görevden alınıyorlar. Milletvekilliği döneminden kalma bir soruşturma için. Bunun demokrasiyle, hukukla ne alakası var?"

“Ben devletin pek çok alanında çalıştım. Bir belediye başkanı terör örgütüne parasal anlamda destek veriyorsa ve siz saptayamıyorsanız siz devlet değilsiniz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kayyumlar en çok PKK'nın işine yarar. İster kurum, ister parti, ister şahıs olsun. Teröre karşı ortak mücadele, ortak duruş sergilemek durumundayız. Bu ülke terörden çok çekti. Bu duruşu hepimizin sergilemesi lazım. HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Terörü besleyecek siyaseten kaçınmamız lazım. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuz."

ÇÖZÜM SÜRECİ

CHP’nin daha önce hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı ‘Kürt Sorunu Raporu’ hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Daha önce hazırlamıştık. Sonra çözüm süreci, darbe girişimi oldu. Şimdi onun güncellenmesi lazım. Sivil toplum örgütleri, akademik dünya ve vatandaşlarla güncellenmesi lazım. Biz baştan beri çözüm sürecinin yerinin yanlış olduğunu söyledik. Yeri Meclis'ti. 'Biz teröre karşıyız ama bu şekilde çözemezsiniz' dedik. Kürt kanaat önderleri, yazarları ile bir araya geldik. Onlara da söyledim. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir.”

Öte yandan program sunucusunun "Siz İmralı ile görüşmeye karşı mısınız?" şeklinde sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Meşru bir devlet gayrimeşru bir organı muhatap alamaz. Erdoğan'ın getirdiği sonuç işte o hendekler oldu. Hendekler kazılırken neredeydi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti, neredeydi bunlar? Kabahati terör örgütüne bağlıyoruz. İzin veren kim? Onu hiç sormuyoruz. 3,5 milyon Suriyeli gelmiş buraya, onlara kızıyoruz. Yahu onların ne günahı var?"