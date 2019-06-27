Haddad: Kimliği olmayan Ezidiler için çalışıyoruz

K24 - BAĞDAT

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, kimliği olmayan Ezidi Kürtlerin kimliklerini almaları için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bağdat’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Irak Parlamentosu’ndaki Ezidi parlamenterlerle kimliği olmayan Ezidi Kürtleri için hukuki ve farklı açılardan çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Haddad, Irak Parlamentosu’nda Ezidilerin yaşadığı bölgelere hizmet götürülmesi ve söz konusu bölgelerin imarı için de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin kurtarılmasında güçlü bir rol oynadığını kaydederek, Ezidilerin sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıklarla yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.