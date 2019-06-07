30 bin yıllık kurt ve aslan bulundu

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30 bin yıl önce Sibirya’da donarak günümüze kadar çok iyi korunmuş bir dağ aslanı yavrusu ve kurt kafası bulundu.

Japonya’dan ve Rusya’dan araştırmacılardan oluşan bir ekibin bu keşfi, 3 Haziran’da Tokyo’da açıklandı.

Paleontolog Naoki Suzuki, “Hayvanların kasları, organları ve beyinleri iyi durumda” açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Bilgisayarlı Tomografi taraması ile kalıntıları inceleyen Suzuki, “Fiziksel yeteneklerini ve ekolojilerini bugünün aslanları ve kurtları ile karşılaştırarak değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Buzul çağında yaşamış bu canlılar, geçen yılın Temmuz ayında, kuzeydoğu Sibirya’daki Sakha Cumhuriyeti’nde bir nehrin yakınında ortaya çıkartıldı.

Yavru aslan, yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaydı ve yaklaşık 800 gram ağırlığındaydı.

Bilim insanları, dağ aslanının doğumdan kısa bir süre sonra öldüğünü düşünüyor.

Dişleri ve tüyleri sağlam olan kurdun ise öldüğü zaman 2 ila 4 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Son keşif, aynı ekip tarafından 2015 ve 2017 yıllarında üç mağara aslanının kalıntılarının izini sürüyor. (Kaynak: Asahi, Arkeofili)