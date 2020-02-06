Van’da arama-kurtarma çalışmaları yeniden başladı

HABER MERKEZİ

Van-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ faciasında en az 33 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, dün akşam yüksek çığ tehlikesi ve hava şartları nedeniyle durdurulan arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlatıldığını duyurdu. Çığ altında 2 veya 3 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Çarşamba günü çığ bölgesindeki incelemelerinin ardından Yukarı Narlıca Mahallesi'ne geçen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'daki çığda vefat eden sayımız toplam 33. Yolda olanlarla, hastanelerde olanlarla mükerrerlik söz konusu. Onun için Adli Tıptaki rakamı teyit ediyoruz hem de isimli olarak bizde olan rakamları teyit ediyoruz" açıklaması yaptı.

Soylu, yaşanan ikinci çığın ardından kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Van'da yaşanan iki çığ felaketinde böylece ölü sayısı toplamda 39'a yükselmiş oldu.

Soylu, yaptıkları değerlendirmeler sonucu çığ riski nedeniyle bu akşam arama kurtarma çalışmalarını durdurmaya karar verdiklerini duyurdu.

NE OLDU?

Salı günü bir minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kayıp olduğu düşünülen iki kişiyi arama çalışmalarında yaşanan ikinci çığda en az 50 kişilik ekip kar altında kaldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ölenler arasında 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiye erinin bulunduğu belirtildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde, çığın yaşandığı Karabet Tüneline 4 kilometre mesafedeki bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri, çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları başlatmıştı.

Olayla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı" dedi.

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.