Kanadalı parlamenterler: Kürdistan Bölgesi ile ilişkiler güçlenecek

K24 - OTTAWA

Kanadalı parlamenterler, Kürdistan Bölgesi’nde yeni hükümetin kurulmasından ötürü mutlu olduklarını ve yeni başbakan Mesrur Barzani’yi destekleyip ilişkilerini güçlendireceklerini belirtiyor.

Kanada Parlamentosu’ndaki birçok parlamenter Kürdistan Bölgesi’ne yönelik desteğiyle ön plana çıkarken, Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’le mücadelesinde de gözle görülür bir rol oynamışlardı.

K24’e konuşan Kanada Parlamentosu Üyesi ve Kanada – Kürdistan Bölgesi Dostluk Grubu Başkanı Tom Kmiec, “İlişkilerimiz daha da güçlenecek. Bildiğim kadarıyla Erbil’de bir ofisimiz var. İki millet olarak bizim ilişkilerimiz her zaman güçlüydü. Ama bizim parlamento olarak önceliğimiz yeni hükümet ve parlamentoyla ilişkilerimizi güçlendirmek” dedi.

Kanada ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geleceğine değinen Kmiec, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile güçlü ilişkilere sahip olduğumuz için Ottawa – Erbil ilişkilerinin güçleneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanada Parlamentosu Üyesi Ziyad Ebu Latif ise, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin her zaman güçlü olduğunu söyleyerek, “Biz tarih boyunca Kürtlere iyi muamelenin reva görülmediğine inanıyoruz. Diğer milletlerin Kürtlere karşı yaptıkları yanlışlıkları düzeltmeyi umuyoruz” dedi.

K24’e konuşan Latif, Kürtler için iyi bir gelecek istediklerini kaydederek, Kürdistan Bölgesi ile her zaman koordinasyon halinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

NATO üyesi olan Kanada’da siyasetçiler ve halk tarafından Kürtlerin haklarına güçlü destek veriliyor.

DAİŞ’le mücadelede Peşmerge’ye destek veren Kanada ile ilişkilerin önümüzdeki süreçte daha da güçlenmesi bekleniyor.