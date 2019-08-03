PKK’den Mardin’de saldırı

HABER MERKEZİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK’lilerce düzenlenen saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK mensupları tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim