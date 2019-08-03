Kürdistan

PKK’den Mardin’de saldırı

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PKK’den Mardin’de saldırı
Mardin Nusaybin PKK asker

HABER MERKEZİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK’lilerce düzenlenen saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK mensupları tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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