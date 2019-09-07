Erdoğan: Güvenli bölgede 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘güvenli bölge’ çalışmaları tamamlandığında en az 1 milyon insanı orada iskan edeceklerini söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı yemeğinde konuşan Erdoğan, “Güvenlik tehditleriyle Türkiye'yi tecrit etme girişimlerinin tamamını boşa çıkardık. Suriye'deki tuzağı bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da bir kaç haftaya kadar öyle veya böyle çözüm yoluna koymuş olacağız” dedi.

İdlib’de yaşanan sorunlara ve olası bir göç dalgasına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“İdlib'de sorunlar yaşanıyor. İdlib'de yaşanan sorunları tek başımıza yüklenmeyeceğimizi Avrupa ve Dünya'ya açıkça ilan ettik. Dedik ki ‘ya bu yükü paylaşacaksınız, paylaşmamanız halinde kapıları açarız’. Şu ana kadar 40 milyar dolar gibi bir rakamı harcadık, AB'den AFAD'a gelen destek 3 milyar euro.

Türkiye 4 milyon mültecinin yükünü nasıl katlanacak. Kusura bakmasınlar burada oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz biraz da onlar düşünsün.

Suriyelilerden 350 binini bizim güvenli bölge hale getirdiğimiz yerlere yerleştirdik. Gelin bunları beraber yapalım dedik. İş buraya gelince ses yok. Biz bu adımı atmaya mecburuz. Güvenli bölge çalışmamızı tamamladığımızda en az 1 milyon insanı orada iskan etmeyi sağlayacağız.”

“Güvenlik tehditleriyle Türkiye'yi tecrit etme girişimlerinin tamamını boşa çıkardık. Suriye'deki tuzağı bozduk” diyen Erdoğan, şunları kaydett:

“Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da bir kaç haftaya kadar öyle veya böyle çözüm yoluna koymuş olacağız. Fırat’ın doğusunda ne gibi adımlar atacağımızı konuşacağız Trump ile. Uygulama ile söylemler birbirini tutmuyor. Bunu çözmemiz lazım. Bize verilen bazı sözler var. Bu verilen sözlerin ne denli yerine getirildiğini göreceğiz.”