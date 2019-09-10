DAİŞ’e hava destekli operasyon: 15 ölü

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Irak'ın Selahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DAİŞ üyesi 15 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Selahaddin vilayetinde DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 15 örgüt mensubu öldürüldü.

Selahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DAİŞ mensuplarıyla ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Cuburi, çatışmada 15 DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını aktardı.

Iraklı güçler, DAİŞ’in yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DAİŞ mensupları Anbar, Diyala, Selahaddin, Musul ile Kerkük vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.