Iraklı parlamenterden ilginç ‘Saddam’ önerisi

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Iraklı parlamenter Kazım Seyadi, ilginç bir gerekçe öne sürerek, devrik diktatör Saddam Hüseyin’in resminin Bakanlar Kurulu ve Parlamento binası salonlarına asılmasını önerdi.

Kazım Seyadi basına yaptığı açıklamada, “Irak’ın devrik rejiminin lideri Saddam Hüseyin’in resimleri Bakanlar Kurulu ve Parlamento binası salonlarına asılmalı ki bazı yetkililerin, iktidarın sonsuza kadar onlarda olmayacağını anlamaları için ders olsun” dedi.

Seyadi söz konusu resimlerin hükümet ve Parlamento üyelerinin her zaman görebilmeleri için salona asılması gerektiğini belirterek, “Böylece iktidar, zulüm ve hırsızlığın o kadar da uzun sürmediğini göz önünde bulundururlar” ifadelerini kullandı.

1979 yılında Irak’ta yönetimde söz sahibi olan Saddam Hüseyin, ABD’nin Irak’a müdahale ettiği 2003 yılına kadar iktidarını sürdürdü. Aynı yılın sonunda yakalandı ve mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Irak’ı diktatörlükle yöneten Saddam, 30 Aralık 2006’da asılarak idam edildi.