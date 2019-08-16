Grönland'dan Trump'a: Adayı satmıyoruz

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak isteğine Danimarka'dan tepki geldi.

Grönland Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger, "Adayı satmıyoruz" dedi.

ABD’de başkanlık görevine gelmeden önce bir emlak imparatorluğunun sahibi olan Trump, 2 milyon 166 bin 86 kilometre kare genişliğindeki bu özerk bölgeyi Danimarka’dan satın almanın yollarını aramaları için danışmanlarına talimat verdi.

NBC’nin haberine göre, Grönland‘a yapılan yüksek devlet yardımları yüzünden Danimarka’nın mali sıkıntıya düşmesi, Trump'ı burayı satın alma konusunda cesaretlendirdi.

Farklı ortamlarda konuyu gündeme getiren Trump’ın, “Burayı alsak harika olur, gerçekten burayı satın alabilir miyiz” diyerek nabız yokladığı belirtilirken, Danimarka ve Grönlad özerk yönetiminden, konu ile ilgili haberlere sert tepki geldi.

Grönland Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Bagger, "satışa değil ticaret için tekliflere açığız" diyerek tepkisini gösterdi.

Eski başbakanlardan Lars Lokke Rasmussen ise haberi, "mevsimi geçmiş 1 Nisan şakası gibi" gördüklerini söyledi.

Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Soren Espersen ise, Grönland'ın satın alınması haberini "gülünç olarak" niteledi.

ABD DAHA ÖNCE DE SATIN ALMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

ABD, nüfusu 50 bini geçmeyen bu stratejik bölgeye daha önce de satın alma girişiminde bulunmuştu.

ABD’nin eski Başkanı Harry S. Truman, 1946 yılında burayı 100 milyon dolar karşılığında satın almak istemiş ancak Danimarka bu teklifi geri çevirmişti.

ABD’nin Danimarka ile yapılan anlaşma gereği Grönland bölgesinde uydu radar sistemleri ile stratejik balistik füzeleri bulunuyor.

Trump’ın, eylül ayında Danimarka’yı ziyaret etmesi öngörülüyor.