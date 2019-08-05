Rusya’dan ABD’ye ‘Zarif’ kınaması

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yönelik yaptırım kararını kınadıklarını ifade etti.

Ryabkov, bugünkü basın toplantısında şunları söyledi:

“Biz elbette ABD idaresinin İran Dışişleri Bakanı’na yönelik yaptırım uygulama yönündeki adımı kınıyoruz. Bu, emsali olmayan bir baskı tedbiri. Günümüz uluslararası ilişkilerde yeri olmamalıdır.”

ABD Hazine Bakanlığı, 31 Temmuz Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Cevad Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var" ifadelerini kullanmıştı.