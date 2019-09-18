Başbakan, ABD Büyükelçisi ile bir araya geldi

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.
Başkent Erbil’deki Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak Federal Hükümeti arasındaki diyalog sürecini desteklediğini söyledi.
Tueller, diyalog sürecinde ilerleme sağlanmasını istediklerini dile getirdi.
Başbakan Mesrur Barzani ise, Bağdat ile müzakerelerin birkaç seviyede devam ettiğini kaydederek, sorunların çözümünde her zaman anayasanın esas alınmasını istediklerini, şimdi de anayasal çözümden yana olduklarını ifade etti.
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