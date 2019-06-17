ABD’den yeni S-400 açıklaması

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ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı planladığı mali yaptırımları genişleteceği öne sürüldü.

İddiaya göre, olası yaptırımlar sadece F-35 parçaları üreten Türk firmaları değil, diğer savunma sanayi kuruluşlarını da kapsayacak.

ABD Ordusu'nun silah satın alma şefi Ellen Lord pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurguladı ancak Rusya'dan hava savunma sistemi alınması halinde uygulanacak yaptırımların F-35 savaş uçağı için kritik parçalar üreten Türk firmaların yanı sıra ABD savunma sanayisine üretim yapan şirketlere de yansıyacağını duyurdu.

Ellen Lord, Paris'te yapılan Air Show'da yaptığı açıklamada "S-400 ve F-35 konusunun tüm savunma ve ticari endüstrimize olan etkilerini ayrı ayrı inceledik. Savunma sanayinde F-35'lerin haricinde ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girebilecek tüm unsurları gözden geçirdik" dedi.

Türkiye ile müttefiklik ilişkisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Lord, henüz herhangi bir karar alınmadığını ancak olası bir yaptırım kararının Türkiye sanayisini sert bir şekilde etkileyeceğini belirtti.

Ellen Lord, “Gerçekten yapmak istediğimiz bu değil” dedi.

937 PARÇAYI TÜRKİYE FİRMALARI TARAFINDAN ÜRETİLİYOR

Türkiye savuma sanayi firmaları ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının 937 parçasını üretiyor. Türkiye ve ABD 100 adet F-35 alımı için 9 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

Pentagon gelecek yıl başlarında Türkiye'nin üretimdeki payını ABD veya başka bir ülkeye kaydırmayı planlıyor.

Raytheon Entegre Savunma Sistemleri Başkanı Ralph Acaba, Türk firmalarının Patriot füze savunma sistemi için bileşen ürettiğini belirtti.

TÜRKİYE S-400’LERDE GERİ ADIM ATMIYOR

ABD ve NATO, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi satın almasına güvenlik endişesi nedeniyle karşı çıkıyor.

Ankara ise NATO'nun Türkiye'nin hava sahasının sadece yüzde 30'unu koruyabildiğini vurgulayarak birlik tarafından sağlanmayan hava savunmasının başka kaynaklardan çözümüne gidilmesini 'milli mesele' olarak gördüğünü belirtiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile NATO müttefikleri arasında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu.