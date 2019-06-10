BASIN ÖZETİ – 10 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bakanın çiftliği
Yalanlar çabuk çöktü
Memur ama işe gitmiyor
Avcılar'da garip karar
ÖTV geliri yüzde 520 arttı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Fransa nakavt oldu
Dünya izliyor plan işliyor
Buz üstünde en sıcak rekor
İstikrarı sağlamak bizim görevimiz
Randevu sallantıda
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sudan'da muhalefet lideri tutuklandı, ayaklanma çağrısı yapıldı
Yaptılar yine yapacaklar
Vergiye de hazır olun
Leyla Güven taburcu edildi
'İktidar yargıyı sopa olarak gösteriyor'
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İstanbul'a aday olan küfür edemez
Londra enerjiden pay istiyor
İşgal elçisi
Katil aranıyor
ÖSO'da seferberlik
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Derin sessizlik
Pedagojik formasyonu kaldırma hazırlığındalar
İmamoğlu: Ordu Valisi tuzak kurdu
Sarayın danışmanı firari Öztürk'le
Cezaevleri sizlerin oy deposu değil
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