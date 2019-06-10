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BASIN ÖZETİ – 10 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 10 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bakanın çiftliği 

Yalanlar çabuk çöktü 

Memur ama işe gitmiyor 

Avcılar'da garip karar 

ÖTV geliri yüzde 520 arttı 

 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Fransa nakavt oldu 

Dünya izliyor plan işliyor 

Buz üstünde en sıcak rekor 

İstikrarı sağlamak bizim görevimiz 

Randevu sallantıda 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sudan'da muhalefet lideri tutuklandı, ayaklanma çağrısı yapıldı 

Yaptılar yine yapacaklar 

Vergiye de hazır olun 

Leyla Güven taburcu edildi 

'İktidar yargıyı sopa olarak gösteriyor'


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İstanbul'a aday olan küfür edemez 

Londra enerjiden pay istiyor 

İşgal elçisi 

Katil aranıyor 

ÖSO'da seferberlik 

 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Derin sessizlik 

Pedagojik formasyonu kaldırma hazırlığındalar 

İmamoğlu: Ordu Valisi tuzak kurdu

Sarayın danışmanı firari Öztürk'le 

Cezaevleri sizlerin oy deposu değil 

 

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