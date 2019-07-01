Afganistan’ın başkenti kana bulandı!

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis güvenlik noktasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Savunma Bakanlığı yakınlarındaki 106’ncı polis kontrol noktasında meydana gelen patlamanın ardından silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanlığı, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırganların Gülbahar Kulesi'ne yakın bir yerde bir aracı havaya uçurduklarını belirtti. Rahimi saldırganların aracı havaya uçurduktan sonra bir yerleşkenin içinde kaçtıklarını, polisin bölgeyi kordon altına alarak diğer militanları yakalamak için operasyon başlattıklarını bildirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nosrat Rahimi patlamayı lanetledi ancak ölü ya da yaralı sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona alırken çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Saldırıyı, Taliban üstlendi.