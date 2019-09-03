Siyasetçilerden PYD'ye Kurdistan24 tepkisi

K24 - DİYARBAKIR

Kürt siyasetçilerle bazı sivil toplum kuruluşları yöneticileri, PYD'ye bağlı Rojava yönetiminin Kurdistan24 televizyonuna bağlı ofislerin çalışma iznini iptal etmesini eleştirdi.

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekilli İmam Taşçıer, Rojava yönetiminin Kurdistan24 televizyonunun ofisini kapatmasını doğru bulmadıklarını ifade ederek tepki gösterdi.

Taşçıer, “Eğer biz de otoriter devletler gibi basının sesini kesersek, o zaman demokrasi ve özgürlük mücadelesi veremeyiz” dedi.

Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD) Genel Başkanı Abdulhay Okumuş da “Kürt basınının Kürtlerin eliyle kapatılıp yasaklanmasının utanç verici ve ayıplanması gereken bir durum” olduğunu söyledi.

PYD’ye bağlı Rojava yönetiminin Kurdistan24 televizyonun Rojava’daki ofislerinin çalışmasına izin vermemesine, dün Rojava ve Suriye’den de tepkiler gelmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kurdistan24’ün Rojava ofisinin kapatılmasını sert bir şekilde kınadığını kaydederek, bu durumun açık bir şekilde medya özgürlüğünün ihlali olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suriye Kürdistan Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise, Rojava yönetiminin kararı kınanarak, “Kurdistan24 profesyonel ve tarafsız bir şekilde yayın çizgisini sürdürmektedir” denildi.

Kurdistan24 yönetimi de, Rojava’daki ofislerinin kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rojava yönetimi tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi, yönetim şekli, birey özgürlüğü, medya çalışmaları ve siyaset açısından kötü ve endişe verici bir işarettir ki bu anlamda Rojava yöneticilerine eleştiriler yöneltimektedir. Bu durum da bir belge niteliğindedir” açıklamasında bulunmuştu.