Soylu’dan kayyum açıklaması

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına ilişkin, “Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir”dedi.

Süleyman Soylu, Göç Değerlendime toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, “Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler” ifadelerini kullandı.

“Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenlerin büyük bir hata işlediklerini” söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

“Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır.”

“Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi” diyen Soylu, “Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler” şeklinde konuştu.