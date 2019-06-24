İran: ABD İHA’larını vurma kapasitemiz var

HABER MERKEZİ

Umman Körfezi'nde ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından vurulması sonrası, bölgede tansiyon düşmüyor.

Washington Post'un haberine göre İran Donanma Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD’yi, Tahran’ın bölgedeki casus İHA’ları vurma kapasitesine sahip olduğu konusunda uyardı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Ortadoğu planının utanç verici olduğunu ve başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Abbas Mousavi, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'yi hedef aldı.

Mousavi,"ABD'nin Ortadoğu planları utanç verici ve başarısızlığa mahkum. Bu konferans ve Filistin'in satışı, onları hiçbir yere götürmeyecek" dedi.

Tahran'daki toplantıların ardından Murrison'un açıklamalarının yapıcı olmadığını söyleyen Mousavi, "İngiltere, iç sorunları ve Brexit krizi nedeniyle Amerika'nın tarafını tutuyor gibi görünüyor" dedi.

POMPEO’DAN ORTADOĞU TURU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hem İran'la ön koşulsuz müzakereye hazır olduklarını, hem de İran'a karşı küresel bir koalisyon için adım atacaklarını açıklamış, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapacağı temasları "İran'a karşı küresel bir koalisyon" oluşturmanın ilk adımı olarak nitelendirmişti.

İHA KRİZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmiş, Trump da iddiayı doğrulamıştı