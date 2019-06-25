Dünya nüfusunun kaçta kaçı kendi ülkesini demokratik buluyor?

HABER MERKEZİ

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yalnızca yarısı yaşadığı ülkenin demokratik olduğunu düşünüyor.

Salı günü (bugün) yayınlanan 'Demokrasi Algı Endeksi' araştırmasına göre Batı Avrupalıların bankaları ve sosyal medyayı demokrasiye yönelik en ciddi tehlikeler olarak gördükleri tespit edildi.

57 ülkeden 150 bin kişiyle yapılan bir anket çalışması olan '2019 Demokrasi Algı Endeksi', Alman Dalia Araştırma Merkezi ve Demokrasi Vakfı Birliği ortaklığı ile gerçekleştirildi. Araştırma sonucuna göre demokratik ülkelerde dahi insanların yüzde 38'i demokrasinin durumundan memnun değil.

Dalia Araştırma Merkezi'nin CEO'su Nico Jaspers Reuters'a verdiği demeçte "Bugün demokrasiye en büyük tehdit halkın artık demokrasiyi demokratik bulmamasıdır" diyor.

ABD HALKININ YÜZDE 40’I ÜLKESİNİ YETERİNCE DEMOKRATİK BULMUYOR

ABD'de halkın yüzde 46'sı ülkenin demokratik olduğunu düşünürken yüzde 40'ı yeterince demokratik olmadığını belirtiyor. Avrupa'da ise Avrupalıların yüzde 52'si Avrupa Birliği (AB) mekanizmasının Avrupalıların yararına çalışmadığını düşünüyor. Bu yöndeki en yüksek düzeyde eleştiri de İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan geliyor.

Avrupa'da genellikle daha fazla yasa dışı göçe maruz kalan ve ekonomisi zorda olan ülkelerde demokrasiye ve kurumlara olan güven ve inancın azaldığı görülüyor.

“FİNANS SEKTÖRÜ VE SOSYAL MEDYA DEMOKRASİYE TEHDİT”

Avrupalıların çoğu aynı zamanda bankacılık ve finans sektörünün de demokrasi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor ve bu konuda Yunanlılar en yüksek orana sahip. Yunanistan'ın son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle uyguladığı kemer sıkma politikalarının demokrasi ve temsil noktasında toplumda önemli bir olumsuz tepki doğurduğu görülüyor.

Küresel düzeyde de insanların yüzde 52'si ülkelerinin bir finansal krize hazırlıklı olmadığını ileri sürüyor ve başta ABD, Kanada, Avusturya olmak üzere pek çok Batı ülkesinde halkın yüzde 40'ı sosyal medyanın demokrasinin işleyişine olumsuz etki ettiğine inanıyor.

TÜRKİYE NE DURUMDA?

2019 endeksinin ülke bazında detayları henüz yayınlanmadı ancak 2018 yılındaki endeks verilerine baktığımızda "Sizin gibi düşünen insanların siyasette sesi duyuluyor, etkisi oluyor mu?" sorusuna 'Olmuyor' ya da 'Nadiren oluyor' cevabı verenlerin toplamı Türkiye'de yüzde 53 düzeyinde olduğu görünüyor. Aynı oran Japonya'da yüzde 74 ile en yüksek seviyedeyken Filipinlerde yüzde 41 ile en düşük seviyede.

Tartışma özgürlüğü konusunda da Türkiye halkının toplam yüzde 40'ı bu özgürlüğün var olmadığını veya nadiren var olduğunu belirtiyor.

"Hükümetiniz sizin lehinizde, size yararlı olduğunu düşündüğünüz işler yapıyor mu?" sorusunda ise Türkiye'de 'Hiç bir zaman' veya 'nadiren' cevaplarını verenlerin toplamı yüzde 39 ile en düşük sıralarda. En alt sırada (Türkiye'nin iki sıra altı) Suudi Arabistan yer alırken en üst sırada ise yüzde 80 ile Kenya bulunuyor.

Yine 2018 verilerine göre Türkiye'de haberlerin tarafsız ve dengeli olmadığını veya nadiren öyle olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 55.

Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan bu listede ülkenin medyasının tarafsızlığı ve dengesi vatandaşlar tarafından en beğenilmeyen ülke yüzde 74 ile İran olurken en beğenilen ülke ise yüzde 39 ile Çin görünüyor.

2019 raporunun Türkiye'ye ilişkin verileri temmuz ayı başında açıklanacak. (Kaynak: Euronews)