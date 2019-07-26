Kürdistan Güvenlik Konseyi Erbil saldırısıyla ilgili itirafları yayınladı

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi, Erbil'deki bir restoranda gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili, zanlıların itiraflarını yayınladı.

Kürdistan Güvenlik Konseyi, Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir diplomat ile iki Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısının faillerinin itiraflarını yayınladı.

İtirafları yayınlayan Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Anti Terör Birimi ve Asayiş güçleri tarafından Erbil’deki saldırıya ilişkin 6 saldırganın kısa sürede yakalandığı belirtildi.

Kürdistan Güvenlik Konseyi, Erbil’deki terör saldırısının Kandil’den planlandığını duyurdu.

Saldırgan Mazlum Dağ’a 3 kişinin yataklık ettiği belirtilen açıklamada, Dağ’ın itirafından bir kaç ay önce (Botan) kod adlı Fatih isimli PKK’linin Kandil'de planı hazırladığı ve hedefin Osman Köse olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının bir diğer amacı Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini tehdit etmek olduğu kaydedildi.

Saldırıda hedef alınan Kürdistan Bölgesi vatandaşı 2 kişiye ilişkin ise Kürdistan Güvenlik Konseyi, “Kürdistan Bölgesi 2 vatandaş, Türk diplomatın korumaları olduğu şüphesiyle öldürüldü” denildi.

Terör saldırısıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını kaydedildiği açıklamada, yakalananlardan 3’ünün Türkiye vatandaşı olduğu, diğer 3’ünün de Kürdistan Bölgesi vatandaşı olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yakalanmamış zanlıların da olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu zanlılar hakkında dava açıldığı ve haklarındaki sürecin işlediği ifade edildi.

Başkent Erbil’de 17 Temmuz’da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse ile Beşdar Ramazan ve Nariman Osman adlı Kürdistan Bölgesi vatandaşları hayatını kaybetmişti.

Saldırganlar Mazlum Dağ ve Muhammet Bisksiz Erbil Asayişi ile Kürdistan Anti Terör Birimi tarafından 20 Temmuz'da yakalanmıştı.