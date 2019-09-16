BASIN ÖZETİ – 16 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Koltuğun sallanıyor
'Oturma, o sorunu çöz'
Yokluk hastaneleri
Çorlu raporu yenilenecek
Zirve öncesi bomba
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sahilde deprem alarmı
İstanbul'un kalbine giden yol açıldı
Kolum olsa kazanırdım
Petrol denizine kıvılcım düştü
İdlib'te 'son çıkış' zirvesi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
O da bizim ahımızı aldı
Kimlik yoksa eğitim de yok!
İki ilde iş cinayeti
Otobüs yandı ölümden dönüldü
Tek denenmeyen şey barışmak
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Afrika'da yüzlerce çocuğumuz var
İran'ın petrol tesislerini vuralım
FETÖ'nün kara kutusu
35 milyon araç kullandı
Hong Kong'da bayrak savaşları
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bankacılıkta imam dönemi
Büyük İskender'in yoldaşı Bukefalos
Sahada kriz, masada pazarlık
Sana ne Suriye'den
Ne otel ne müze Haydarpaşa gardır
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim