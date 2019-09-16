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BASIN ÖZETİ – 16 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 16 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Koltuğun sallanıyor 

'Oturma, o sorunu çöz'

Yokluk hastaneleri 

Çorlu raporu yenilenecek 

Zirve öncesi bomba 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sahilde deprem alarmı 

İstanbul'un kalbine giden yol açıldı 

Kolum olsa kazanırdım 

Petrol denizine kıvılcım  düştü 

İdlib'te 'son çıkış' zirvesi


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

O da bizim ahımızı aldı

Kimlik yoksa eğitim de yok!

İki ilde iş cinayeti 

Otobüs yandı ölümden dönüldü

Tek denenmeyen şey barışmak 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Afrika'da yüzlerce çocuğumuz var 

İran'ın petrol tesislerini vuralım 

FETÖ'nün kara kutusu 

35 milyon araç kullandı 

Hong Kong'da bayrak savaşları 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bankacılıkta imam dönemi 

Büyük İskender'in yoldaşı Bukefalos 

Sahada kriz, masada pazarlık 

Sana ne Suriye'den 

Ne otel ne müze Haydarpaşa gardır

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