Kürt partilerinden Şengal anması

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Partiler, 3 Ağustos 2014 yılında Ezidi Kürtlere uygulanan katliamın 5’inci yıl dönümü vesilesiyle birer mesaj yayınladı.

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ve Kürdistan İslami Hareketi AZADİ, Şengal katliamının 5’inci yıldönümü nedeniyle birer açıklama yayınladı.

PAK tarafından yapılan açıklamada, üzerinden 5 yıl geçmesine karşın Şengal’in yaralarının halen taze olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

“03 Ağustos 2014 günü IŞİD, Ezidi Kürtlerle meskun Şengal’e saldırmış, binlerce insanımızı katletmiş, binlerce kadın ve kız çocuğumuzu da esir alarak pazarlarda satmıştı. Artık geride kaldı denilen bir vahşet çağının tüm çirkinliğini yeniden yaşamıştık.

Üzerinden 5 yıl geçmesine karşın Şengal’in yaraları hala taze; bir daha yurtlarına dönemeyenlerin yanında, IŞİD tarafından esir alınan binlerce kadın ve genç kızımızın akıbeti hala meçhul. Medeni dünyanın soğukkanlı bakışları altında gerçekleşen bu trajik jenosidin birinci dereceden sorumlusu elbette ki IŞİD ve sahip olduğu zihniyet ile onun destekçileridir. Fakat uluslararası kurum ve kuruluşların, insan hakları örgütlerinin, yardım kuruluşlarının, genel olarak her birimizin sorumluluktan azade olduğu söylenemez.”

Açıklamanın devamında, “Buradan, Kürt milleti üzerindeki bu vahşeti sona erdirmek konusunda dünya milletlerine bir kez daha seslenirken, esas sorumluluğun bizde olduğunu asla unutmamalıyız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz! Elbette ki dünyada yalnız değiliz; inanıyoruz ki Kürdistan’daki bu vahşet ve zulüm, dünya halklarının küçümsenemeyecek bir kesimi tarafından lanetleniyordur fakat onu sona erdirecek olan kendi azim ve kararlılığımızdır” ifadeleri yer aldı.

PSK: YARALAR HALEN SARILMADI

Kürdistan Sosyalist Partisi ( PSK) de, Şengal katliamanın üzerinde 5 yıl geçmesine rağmen yaraların halen sarılmadığını belirtti.

Açıklamada, “IŞİD'in 3 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirdiği Şengal Jenosidinin üzerinden 5 yıl geçti, ama yarası henüz kapatmadı, kanamaya devam ediyor. Çünkü Katliamda esir alınıp cariye muamelesine tabi tutulan binlerce Ezidi kadın halen daha özgür değil…

PSK uluslararası güçleri, ilgili kurum ve kuruluşları cariye muamelesine maruz kalan Ezidi kadınlarıyla kendilerinden haber alınamayan Ezidi çocukların ailelerine kavuşmaları için daha fazla çaba sarf etmeye çağırıyor” denildi.

KKP: İNSANLIĞA ÇAĞRI YAPIYORUZ

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ise, “İnsanlığı, Ezidi halkımızın acılarıyla buluşmaya çağırıyoruz” denilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ortadoğu’nun kadim halklarından Kürtlerin en özgün halini temsil eden Ezidi halkımıza, inançları nedeniyle tarih boyunca yaşadığı acılar, IŞİD tarafından 21. yy’da bir kez daha yaşatıldı. Ezidi halkımızın 73. Ferman olarak adlandırdığı bu saldırıyla birlikte toplu ölümlerle infaz edilmiş, 5 binden fazla Ezidi kadın ve çocuğu esir edilmiş ve ibadethaneleri yakılıp yıkıldı.

Bir Kürdistan kenti olan Şengal’de Ezidi halkımıza IŞİD terör örgütü tarafından yaşatılan bu zulmü, kadın ve çocukların esir alınarak köle pazarlarında satılmasını, inançlarından ötürü Ezidi kadınlara “dinen caiz” görülüp tecavüz edilmesini unutmadık, unutmayacağız. Yitirilen Ezidi halkımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirken yaşadıkları acılarını da acılarımız olarak paylaşıyoruz. Başta Kürdistan halkı olmak üzere, bu acıları vicdanında hisseden herkesi, bulunduğu tüm alanlarda ayağa kalkarak, sessizce, bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ezidi halkımızın acılarıyla buluşmaya çağırıyoruz.”

HAK-PAR: DAİŞ VE ONU YARATANLARI LANETLİYORUZ

HAK-PAR’ın “DAİŞ’i, onu yaratan ve katliamlarında rolü olanları lanetliyoruz” denilen açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ortadoğu’nun kirli bataklığında türetilen İŞİD Terör Örgütü 3 Ağustos 2014 tarihinde Güney Kürdistan’ın Şengal bölgesine saldırdı ve bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım gerçekleştirdi. Şengal’de yaşayan Ezdiler bir kez daha toplu katliama uğradılar. Bini aşkın Ezdi’nin katledildiği, 360 bininin ise göç etmek zorunda bırakıldığı soykırım girişiminde, yarısı kadın ve genç kız olmak üzere 6 binin üzerinde Ezdi de esir alındı. O günden bu yana çeşitli girişimlerle birçoğu kurtarılsa bile, IŞİD terör örgütünün elinde 1440’ı kadın 3 bin 102 kişi esir kaldı. Akıbetleri ne oldu, bilinmiyor.”

Açıklamanın devamında “Hak ve Özgürlükler Partisi olarak Şengal’de gerçekleşen Ezdi katliamının 5’inci yıl dönümü dolayısıyla, karanlık, vahşi, çağdışı terör örgütü İŞİD’i ve onu yaratan, kendi kirli emelleri için destekleyen, silahlandıran, yönlendiren ve yönetenleri; görmemezlikten gelerek katliamlarda rolü olanları bir kez daha lanetliyoruz” denildi.

AZADİ: SUÇLULAR YARGILANMALI

Kürdistan İslami Hareketi AZADİ, yaymladığı açıklamada, “Kürtlere yönelik gerçekleştirilen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor ve bir daha böyle trajedinin yaşanmaması adına herkesi ses vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

AZADİ’nin açıklaması şöyle:

“Yaşanan trajedinin boyutları hala dahi belirlenebilmiş değil. Dünya kamuoyundan, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlardan ve bölge devletlerinden soykırımın araştırılmasını ve suçluların yargılanmasını talep ediyoruz. Uluslararası nizam Yahudilere, Boşnaklara, Ruandalılara yapılan zulme nasıl tepki verdiyse Kürtlere yapılan soykırımlara da sessiz kalmamalı. Kürtler sürekli uluslararası siyasi ve ticari dengelerin kurbanı olmamalı. Yüz yıllık bu Kürt trajedisi artık son bulmalı.

Bu noktada Kürt partilerine ve Kürt yönetimlerine de sorumluluk düşüyor. Kürtler kendi başlarına gelen felaketleri hiçbir zaman dünya kamuoyunu haberdar edecek nitelikte ve düzeyde ele alıp, araştırıp uluslararası kurum ve kuruluşlara iletmedi. Kürt yönetimleri Şengal mağdurlarına maddi ve manevi tüm yardımı aciliyetle yapmalı ve onların haklarını her platformda savunmalıdır.”