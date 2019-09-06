ABD’den Kürt illeri için seyahat uyarısı

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gece yapılan uyarıda, vatandaşlarının, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Urfa, Siirt, Şırnak, Dersim ve Van illerine seyahat etmemesi istendi.

Uyarıda, söz konusu bölgelerde “terörist grupların” saldırılarını sürdürdüğüne ve turistik bölgeler ile seyahat ve alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, ibaret yerleri, parklar, sportif ve kültürel faaliyetler, eğitim binaları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerleri “hedef aldığına” dikkat çekildi.

Uyarının sonraki bölümünde ise ‘keyfi gözaltılara’ da dikkat çekilerek, bölgedeki devlet güçlerinin, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişiyi, yetersiz veya gizli bilgilere dayanarak, genellikle de siyasi maksatlarla “terör örgütleriyle ilişkili” göstererek gözaltına aldığı bildirildi.

Ayrıca ABD vatandaşlarının seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kaldıkları ve özellikle sosyal medyada Türkiye hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunanların da tutuklanabileceklerine dikkat çekildi.