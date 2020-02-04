ABD'den Türkiye'ye İdlib mesajı

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ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara 'meşru karşılığını' desteklediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye rejimine ait askerler ile TSK unsurları arasında İdlib'de yaşanan çatışma sonucunda hayatını kaybeden Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda 'İdlib'de koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için bulunan' Türk askerinin de hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya, İran, Hizbullah ve Suriye rejiminin eylemlerinin 'istikrar bozucu' olduğu denilen açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilen yüz binlerce Suriyelinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellediği' vurgulandı.

Açıklamada, 'Acil bir ateşkes' ve insani yardım kuruluşlarına ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tam erişim verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 2254 sayılı kararının tüm ülkede İdlib de dahil olmak üzere ateşkesin sağlanması dahil, tüm gerekliliklerini yerine getirene kadar Esad rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır" mesajı verildi.

PENTAGON: REJİMİN SALDIRILARINDAN KAYGILIYIZ

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell Suriye rejiminin saldırılarından kaygı duyduklarını belirtti.

Campbell yaptığı yazılı açıklamasında Esed'in Rusya'nın tam desteğiyle kendi halkını ayrım gözetmeksizin öldürdüğünü belirtti. Rejime saldırıları durdurma ve insani yardımın bölgeye girişine izin verme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Campbell, Suriye'de barışa giden tek yolun, Cenevre barış süreci öncülüğünde anayasal reform ve BM denetiminde seçimlerle sağlanacak siyasi çözümden geçtiğini ifade etti.

İDLİB'DEKİ ÇATIŞMA

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim askerleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 5 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yanıt verildiğini duyurarak, "76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi" demişti.