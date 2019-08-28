Başkan Barzani Parlamento Başkanı ile görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik ve Kürdistan Parlamentosu başkanlık heyeti ile bir araya geldi.

Pirmam’da gerçekleşen görüşmede, siyasi gelişmelerin yanı sıra Kürdistan ve Irak’taki son gelişmeler ele alındı.

Kürdistan Parlamentosu başkan yardımcıları Hemin Hewrami ve Muna Kahveci’nin de katıldığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan Parlamentosu’nun yeni başkanlığına hükümet işlerini gözlemleme konusunda tam destek verdiğini belirtti.

Yeni parlamentonun farklı din ve etnisiteye mensup kesimlerin birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi için çalışması gerektiğini kaydeden Başkan Barzani, “Parlamento, Kürdistan Bölgesi’nde birlik ruhunun güçlendirilmesi için çalışmalı. Reform süreci ve Kürdistan Bölgesi için çağdaş bir anayasanın hazırlanmasını öncelikli gündemi haline getirmeli” dedi.

Erkler arasında dayanışma ve koordinasyonun önemine değinen Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi kurumlarının güçlendirilmesi ve halka daha çok hizmet sunabilmek için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Kürdistan Parlamentosu’nun öneminin altını çizen Başkan Barzani, Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı’nın hiçbir parti ve kesimin mülkü olmadığını, sadece Kürdistan halkının mülkü olduğunun altını çizdi.