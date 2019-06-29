Başkan Barzani’den başsağlığı mesajı

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, bugün hayatnı kaybeden Kürt gazeteci, yazar ve siyasi gözlemci Abdulgani Ali Yahya’yla ilgili “Vatansever bir gazeteci ve kendi milletinin haklarının savunucusydu “ dedi.

Başkan Mesud Barzani, bugün hayatını kaybeden Kürt gazeteci, yazar ve siyasi gözlemci Abdulgani Ali Yahya için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Abdulgani Ali Yahya’yı “Vatansever bir gazeteci ve kendi milletinin haklarının savunucusu” olarak tanımlayan Başkan Barzani, Yahya’nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Gazeteci, yazar ve siyasi gözlemci Abdulgani Ali Yahya bugün hayatnı kaybetti.

1943 yılında Akre’nin Girdepan köyünde doğan Abdulgani Ali Yahya, öğrenimi Musul’da tamamladı.

Yaklaşık 50 yıl edebiyat ve gazetecilik alanında çalışan Yahya’nın Kürdistan Blgesi ve Irak’ın birçok gazete ve dergisinde yazıları yayımlandı.

Abdulgani Ali Yahya, Kürt Yazarlar Birliği, Kürdistan Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu üyesiydi.