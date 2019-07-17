Başbakan, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi ile görüştü

K24 - BAĞDAT

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Stefan Fagin’in de hazır bulunduğu görüşmede, ABD’li heyet Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetine başarı dileğinde bulunan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, halkın yeni kabineden umudunun yüksek olduğunu vurgulayarak, tüm konularda dayanışma içerisinde olmaya hazır olduklarını belirtti.

Tueller, ABD’li şirketleri Kürdistan Bölgesi’ne daha çok yatırım yapmak için teşvik edeceklerini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyetinin Bağdat ziyaretinden övgüyle söz eden Tueller, Irak Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı ve Irak Parlamento Başkanı’nın Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde olumlu rol üstlenmesini Ümit ettiğini kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani ise yeni hükümetin programının uygulanacağını vurgulayarak, özellikle de genel hizmetler, eğitim, sağlık, elektrik ve tarım konusuna önem verileceğini dile getirdi.