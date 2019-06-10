Ninova Valiliği’nden Bağdat’a resmi talep: Peşmerge dönsün

K24 - ERBİL

Ninova Valiliği, Peşmerge Güçleri’nin, geri dönmesi ve kenti Irak güvenlik güçleriyle koordineli bir şekilde koruması için Bağdat'a resmi talepte bulunulduğunu açıkladı.

Ninova ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik durumu, Peşmerge Güçleri’nin çekilmesinden sonra önemli ölçüde kötüleşti.

Kürdistan Bölgesi’nin Eylül 2017’deki tarihi bağımsızlık referandumuna cevaben, Irak kuvvetleri ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri, Peşmerge’nin yıllarca koruduğu bölgelerin kontrolünü ele geçirmişti.

Musul Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani, basına verdiği demeçte, Musul ve Ninova Ovası’ndaki güvenlik şartlarının genel olarak dengesiz kaldığı sürece, idarenin herhangi bir yeniden yapılandırma projesinde ilerleyemediğini söyledi.

Rojbeyani, “DAİŞ'in etkinliği, şehir içi ve çevresindeki ilçelerden başlayarak Şengal ve Suriye sınırlarına kadar güvenlik eksikliğinden dolayı katlanarak arttı” dedi.

Musul Vali Yardımcısı, Bağdat’a gönderilen talebin, yerel polisin kentin iç güvenliğini, Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerinin de koordineli bir şekilde ilçeleri korumasına yönelik olduğunu belirtti.

Sirwan Rojbeyani, Kürdistani bölgelerde güvenlik dosyasının Peşmerge Güçleri tarafından ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Peşmerge Güçleri, Irak’ta DAİŞ’i askeri olarak yenmek için en etkili kara birliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Peşmerge Bakanlığı'na göre, terör örgütüyle savaşırken yaklaşık 2 bin Peşmerge şehit oldu ve 12 binden fazla Peşmerge de yaralandı.