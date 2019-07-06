AK Parti Sözcüsü: Türkiye S-400’ü kullanacaktır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’yle krize neden olan S-400 savunma sistemiyle ilgili, “Türkiye eğer bu sistemi almışsa ve parasını ödemişse bu sistemi kullanacaktır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerle yaptığı görüşme ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Toplantıda iç ve dış politika konuşuldu” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampını gerçekleştireceğiz. Seçimde yüksek başarı gösteren illere Cumhurbaşkanımız ziyaret gerçekleştirerek teşekkür turuna çıkacak. Perşembe günü de son toplantıyı gerçekleştireceğiz. Toplantıda iç ve dış politika konuşuldu. Toplantılara MKYK ve MYK üyelerimiz bulunmuyor çünkü sayın cumhurbaşkanımız o isimlerle sürekli temas halinde ve görüşüyor.”

Rusya’dan teslimatı beklenen ve ABD’yle krize neden olan S-400 savunma sistemiyle ilgili de konuşan Çelik, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Suriye Irak ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle güvenlikle ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Türkiye eğer bu sistemi almışsa ve parasını ödemişse bu sistemi kullanacaktır. Türkiye’nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek aynı zamanda NATO’nun ve Avrupa’nın da sınırlarının korunması demektir. O yüzden bu konuda aslında bize destek olmaları gerekir.”