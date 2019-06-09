Dünya

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 19 ölü

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Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 19 ölü
Foto: Arşiv

HABER MERKEZİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ondo Eyalet Polisi Sözcüsü Femi Joseph, Ondo-Abuja karayolunda yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Joseph, yangında 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu kaydeden Joseph, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

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