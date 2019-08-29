Irak ordusuna saldırı

HABER MERKEZİ

Anbar vilayetinde Irak ordu mensuplarının bulunduğu kontrol noktasına yapılan saldırı sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

Reuters'ın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, saldırı bugün sabah saatlerinde Bağdat'ın 50 kilometre kuzeybatısında bulunan Garma kasabasının yakınlarında meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak bu yıl Irak güvenlik güçlerine yapılan birçok saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Öte yandan bugün Diyala vilayetinde gerçekleşen silahlı saldırıda da 3 polis yaralandı.