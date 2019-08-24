Hakkari’de 2 bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı

HABER MERKEZİ
Hakkari’de merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 2 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.
Hakkari il genelinde 2 bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
“2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan; 2 bölge 24 Ağustos 2019 günü saat 00.00:01’den 29 Ağustos 2019 günü saat 23.59:59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.”
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