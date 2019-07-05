Işık ve madde birleştirilerek parçacıklar oluşturuldu

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Bilim insanları, ışık ile maddeyi birleştirerek yeni davranış şekilleri sergileyen parçacıklar meydana getirmeyi başardı.

Chicago Üniversitesi’nden araştırmacılar, elektronları lazerler ile etkileyerek yarı atom, yarı ışıktan oluşan parçacıklar üretmeyi başardı. Bu parçacıklar yeni davranış şekilleri sergiliyor.

Parçacıkların kuantum düzeyinde nasıl etkileşime girdiklerini çözmenin yanı sıra bu çalışmanın hacklenemeyen kuantum iletişimin yolunu açacağı belirtildi.

Bu çalışmanın ilerisinde ise ışıktan oluşan maddeler oluşturmak, belli foton yapılarını üretebilmek mümkün olacak. Bu yapılar, diğer maddelerle etkileşime girebilecek. Normal şartlarda ise fotonlar, maddelerle etkileşime girmiyor.

Araştırmacılardan Logan Clark, normalde fotonların etkileşime girmediklerini, aralarında bir reaksiyon yaratmak için atomları aracı olarak kullandıklarını söyledi.

Elektronların belli enerji seviyelerinde fotonlarla etkileşime girmelerinin sorun oluşturduğunu belirten araştırmacı, bu nedenle de istedikleri enerji seviyelerinin özelliklerini taklit edip edemeyeceklerini görmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Daha önce Floquet mühendisliği adı verilen kuantum yapı manipülasyon yöntemini kullanmış olan Clark, sistem hakkında bilgi verdi.

Normalde kuantum maddeleri sarsarak istedikleri seviyeye geçirdiklerini söyleyen araştırmacı, arada çıkan ve farklı enerji seviyelerindeki kopyaları şimdiye kadar hep yan ürün olarak görüldüklerini, ilk defa amaç haline geldiklerini dile getirdi. (Kaynak: Phys, Webtekno)