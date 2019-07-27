Başbakan’dan Ezidi Miri’ne: Hükümet arkanızda olacaktır

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Miri seçilen Hazım Mir Tahsin Beg’e, hükümetin her zaman kendilerine destek vereceğini iletti.

Bugün Laleş’te düzenlenen törenle Ezidi Miri ilan edilen Hazım Mir Tahsin Beg’i telefonla arayan Başbakan, Hazım Mir Tahsin Beg’i tebrik etti.

Hazım Mir Tahsin Beg’e görevinde başarılar dileyen Başbakan Mesrur Barzani, Ezidilerin, Kürt milleti ve Kürdistan halkının gerçek bir bileşeni olduğunu vurguladı.

Başbakan, Hazım Mir Tahsin Beg’e, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti size her zaman destek olacak, yardım edecektir. Ezidi kardeşlerimizin daha iyi hizmet alması ve acılarının azalması için çaba gösterecektir” mesajını iletti.

Hazım Mir Tahsin Beg ise verdiği destekten ötürü Başbakan’a teşekkür etti.