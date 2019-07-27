DAİŞ’li ailelerinin teslimine tepki: ‘Onlar saatli bomba!’

HABER MERKEZİ

Irak hükümetinin, Batı Kürdistan’da (Rojava) bulunan Hol Kampı’ndaki binlerce DAİŞ’li ailesini Irak’ın Musul kenti yakınlarındaki bir kampa yerleştirmesi planı tehlikeli olarak görülüyor.

Irak Parlamentosu üyesi Şerwan Duberdani yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin, Haseke’deki Hol Kampı’nda kalan DAİŞ’lilerin yakınlarını Ninova Vilayeti’nde yer alan Hamam Ali beldesindeki Cede Kampı’na yerleştirme niyetinde olduğunu belirtti.

DAİŞ’lilerin yakınlarının Irak’a getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Duberdani, “Bu kişiler zaman ayarlı bomba gibiler ve Irak’ın bütünü için tehdit oluşturuyorlar” dedi.

Duberdani, Bağdat yönetiminin 4 bin DAİŞ’li ailesini nakletme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), başta Rakka olmak üzere Suriye’de DAİŞ’ten aldığı bölgelerde yaşayan örgüt mensuplarının aileleri, Haseke’deki Hol Kampı’na yerleştirilmişti.

PYD’ye bağlı Özerk Yönetim ve DSG, uluslararası kamuoyuna, yakaladıkları DAİŞ’liler ve ailelerinin vatandaşı oldukları ülkelerce teslim alınması çağrısı yapıyor.

Daha önce de Suriye’de yakalanan yüzlerce DAİŞ’li, Bağdat’a teslim edilmişti.