Mardin’de sokağa çıkma yasağı

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Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ile Ömerli ilçesine bağlı Sulakdere ve Duygulu mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 7 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ve Ömerli ilçesi kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”

Bugün Mardin'in Ömerli ilçesinde devlet güçleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmada Polis Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetmiş, 1 korucu da yaralanmıştı.